على طريقة الورفلي.. التخلص من رجل الحوثي “سلطان زابن” بصنعاء

نقلت وكالة يمن للأنباء عن مصادر خاصة، وفاة القيادي في جماعة الحوثي، ومدير البحث الجنائي بصنعاء، سلطان زابن، متأثراً بإصابته بوباء كورونا.

ويعد زابن من المقربين لزعيم الجماعة، وأحد المدرجين بملف العقوبات من قبل مجلس الأمن لدوره البارز في اختطاف وتعذيب واغتصاب نساء يمنيات في سجون الحوثيين.

وكان الإعلام الأمني التابع للحوثيين قد أعلن وفاة العميد سلطان زابن، المتهم دوليا بارتكاب جرائم “ذات طابع جنسي” ضد سجينات يمنيات.

من جانبه علق الإعلامي محمد الضبياني على وفاة زابن بأنه جاء كتصفية داخل مليشيا الحوثي، وأنه تم التخلص منه بطريقة أشبه بطريقة ضابط الإعدمات في ليبيا ” محمود الورفلي”.

وأضاف الضبياني أن عملية تصفية المجرم الحوثي سلطان زابن، أشبه ما تكون بتصفية ضابط الإعدامات في بنغازي محمود الورفلي، للتخلص من عبء انتهاكات جسيمة وخطيرة ارتكبها هذان المجرمان.

يذكر أن الورفلي قتل بالرصاص قبل أيام، مع مرافق له قرب جامعة العرب الطبية بمدينة بنغازي.

وأضافت وسائل إعلام ليبية حينها، أن عربات مسلحة انتشرت بشكل مكثف في شوارع المدينة بعد عملية الاغتيال.

وأوضحت أيضا أن شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة.

كما ذكرت أن الورفلي كان داخل سيارة مصفحة قبل أثناء عملية الاغتيال.

ويتشابه الورفلي مع زابن- رجل الحوثي- في كونه، مطلوب دوليا، حيث أدرجت الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول الورفلي في مطلع العام 2018 على قائمة المطلوبين، متهمة إياه بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون.

وفي أواخر عام2019 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الورفلي الذي كان يتولى قيادة محاور الصاعقة على قائمتها الخاصة بالعقوبات، واتهمته بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.