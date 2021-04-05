ملابس جيل بايدن تشعل تويتر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة عن ملابس السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، خاصة موقع تويتر.

وظهرت جيل بايدن، وهي ترتدي زوجا من الجوارب المنقوشة بنمط متقاطع، حيث اعتبرها البعض لا تناسب عمرها.

وكانت بايدن البالغة من العمر 69 عاما قد وصلت إلى واشنطن العاصمة ليلة الخميس الماضي بعد رحلة إلى كاليفورنيا، وتم تصويرها وهي تنزل من طائرتها في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند مرتدية سترة سوداء وتنورة سوداء قصيرة وكعب أسود وزوجا من الجوارب الجرئية، بحسب ما تم تداوله.

وقارن رواد مواقع التواصل بين ملابسها وملابس السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

ووصفوا ملابسها بـ “المبتذلة والمحرجة” كما اعتبروا أنها كبيرة بالسن، لارتداء مثل هذا المظهر الجريء.