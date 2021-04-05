مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمأرب

لقي القيادي الحوثي عبداللطيف حمود مصرعه، في غارة للتحالف بمحافظة مأرب.

وأفادت مصادر محلية أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابع لمليشيات الحوثيين لقي مصرعه مع عدد من قيادات الصف الأول للمليشيات في جبهة الكسارة غربي مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية في الجيش الوطني أن منتحل صفة اللواء عبداللطيف حمود المهدي قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابع للحوثيين قتل برفقة قيادات أخري في مأرب.

وكان المركز الإعلامي اليمين قد ذكر أيضا أن طيران التحالف، تمكن من تدمير أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم، ومصرع جميع من كانوا على متنها.