السعودية: 60 مليار ريال حجم مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

صدر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، والذي يسـتهدف رصـد وضـع القطاع وتطـور أهـم مؤشـرات مصـادره، وتسـليط الضـوء علـى مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسـين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمسـتثمر المحلي والأجنبي على حد سـواء في ظل (رؤية 2030)، حيث مـن المتوقـع أن يبلغ حجم الاستثمارات فـي مشـاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لحوالي (60) مليار ريال.

ويتناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة فــي مجــال الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، من حيث الموقع فـي نطـاق ”الحـزام الشمسـي العالمـي اضافة ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن الى نحو ( 52.26%) على مستوى المملكة.

كما يقدم استعراضا لجهـود التحـول التدريجـي لاستخدام مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة في المملكة، من خلال ايضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

ويشير الى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجهـا الوطنـي للطاقـة المتجـددة لزيـادة قـدرة التوليـد الفعليـة لمصـادر الطاقـة المتجـددة إلـى مـا يقـارب (58.7) جيجـاواط بحلـول عام 2030م منها (40) جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و(16) جيجا واط من طاقة الرياح و (2.7) جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علما انه وفقا لاستراتيجية المملكة الجديدة للطاقة المتجددة.

فقــد تــم رفـع الهدف الشمسي لعــام 2023م مــن (5.9) جيجـاواط إلـى 20 جيجـاواط، بهـدف تعديـل مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن (9.5) جيجـاواط إلـى (27.3) جيجـاواط.

كما يوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى (17) جيجاواط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى (70) جيجاواط.

مبينا أن المملكة حققت المركز (6) عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز (13) عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، وحول المخرجات المتوقعة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة في ظل الرؤية يوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو (5.6) مليون ميجا واط / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى (30%) بحلول عام 2030م، موضحا أن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو (8.954) كيلو واط /الساعة.