نتانياهو يُهدد إيران بـ”خطر جسيم”

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين، إيران بمواجهة “خطر جسيم” إذا ألحقت أذى بإسرائيل.

جاء تصريح نتانياهو عشية محادثات بين إيران ومجموعة 1+4 التي تضم بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا، اليوم الثلاثاء لبحث سبل تفعيل الاتفاق النووي الإيراني، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ويعد نتانياهو أحد المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي، الذي يهدف للحد من قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية، وتعتبر إسرائيل أن الاتفاق مكن بالفعل إيران من أن تصبح قوة نووية في المستقبل.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تتفق في الرأي مع نتانياهو وانسحبت من الاتفاق في 2018.