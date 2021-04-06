اعتقال يمنيين اثنين مدرجين على قائمة الإرهاب في أمريكا

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة امس الإثنين، قبض حرس الحدود في عمليتين منفصلتين في الأشهر الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب الإرهابيين، لدى عبورهما الحدود مع المكسيك.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الرجلين اللذين اعتقلا في يناير ومارس بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا، كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين، وعلى قائمة منع ركوب الطائرات.

وزار عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري الحدود في إل باسو في تكساس في مارس الماضي، وأبلغهم ضباط الحدود بأن بعض الموقوفين أثناء عبورهم الحدود كانوا مدرجين على قائمة ترقب الإرهابيين الأمريكية.

وانتقد الجمهوريون الرئيس جو بايدن لتخفيفه بعض القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك مع ارتفاع عدد الذين عبروا الحدود في الأشهر الماضية.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إن أحد الرجلين، ألقي القبض عليه في 29 يناير بعد محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني قرب نقطة دخول في كاليكسيكو، في كاليفورنيا.

وأضافت أن ضباط الحدود عثروا على شريحة هاتف محمول تحت نعل حذائه.

وقبض على الثاني في 30 مارس بالقرب من نفس المكان.

وقال متحدث باسم الهيئة في بيان مكتوب: من غير المألوف بدرجة كبيرة أن يصادف ضباط الحدود إرهابيين محتملين على الحدود الأمريكية، لكن القبض على الرجلين يبرز جهود التحقق المهمة التي تبذلها الهيئة.ولم تكشف الهيئة اسمي الرجلين.