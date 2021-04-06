مستوى تاريخي.. ارتفاع التدفقات الأجنبية بالسوق السعودية 444%

وصلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية نهاية مارس الماضي، لأعلى مستوياتها تاريخياً عند 241.5 مليار ريال، بنحو 2.51% من قيمة السوق البالغة 9.63 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وسجلت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 444%.

وجاءت مشتريات الأجانب الصافية بإجمالي مشتريات بـ43.6 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار ريال.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس “تاسي” 18.1%، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

وخلال مارس الماضي، بلغت مشترياتهم الصافية 3.5 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال تسعة أشهر منذ يونيو 2020، عندما بلغت مشتريات الأجانب الصافية 4.9 مليار ريال.

وارتفع مؤشر “تاسي” 8.3% خلال مارس، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهايته، مقابل 9145 نقطة بنهاية فبراير.