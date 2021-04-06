خلال 3 أشهر.. ارتفاع أسعار النفط بنحو 36%

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ارتفاع متوسط سعر سلة خاماتها، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 16 دولارا و بنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام 2020.

وسجلت أسعار النفط الخام، في الأسواق الآجلة نشاطا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2021، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على نسب النمو في اقتصادات دول المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأرتفع متوسط سعر خام برنت، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.86 دولاراً للبرميل بنمو نسبته 22.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولاراً للبرميل في فترة الرصد نفسها.

وكانت أسعار النفط الخام قد تلقت دعما في الربع الأول من العام الجاري من خفض الإنتاج الذي قررته “أوبك”.

وفي قرار لاحق تم الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك+” باستثناء روسيا وكازاخستان، على إبقاء الإنتاج عند المستويات نفسها خلال شهر أبريل 2021.