رفع الطاقة الاستيعابية.. ثلاثة فئات ستحصل على تصاريح زيارة الحرمين في رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، على حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك.

وأضاف بحسب ما نشرتة العربية، إنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: