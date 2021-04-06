عاجل… إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 132.4 مليون.. والوفيات 2.8 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 132 مليونا و423 ألفا و821 إصابة، حتى الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و873 ألفا و801 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و750 ألفا و189 حالة.

ألمانيا تسجل 6885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و900768 حالة بعد تسجيل 6885 إصابة جديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77103 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90329 ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.