26 قاضياً لدعاوى الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للقضاء أسماء القضاة المخصصين للعمل في الدوائر المختصة بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، حيث تم الإعلان عن أسماء 26 قاضياً للعمل في المحكمة العامة بالرياض، ما بين الدرجة الأولى والاستئناف.

ويذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر قراراً تنظيمياً لاستكمال نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها من نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام، حيث ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الطبية للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها «عن بعد» عبر أنظمة وزارة العدل.