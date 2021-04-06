المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية لتمويل استيراد السلع والخدمات السعودية

وقع المصرف العراقي للتجارة اتفاقية خط التمويل لاستيراد السلع والخدمات السعودية مع الصندوق السعودي للتنمية في الرياض.

وقال المصرف، في بيان، إنه تم توقيع الاتفاقية أثناء الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له مؤخرا للمملكة.

وأضاف المصرف، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء ضمن مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين العراقي والسعودي في مجالات متعددة، منها اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الجانبين العراقي والسعودي، واتفاقية تجارية في تمويل الصادرات السعودية.

وأوضح المصرف العراقي للتجارة، أنه سيتم نشر آلية عمل وشروط وضوابط الاستفادة من منافع توقيع اتفاقية خط التمويل لاستيراد السلع والخدمات السعودية التي وقعها المصرف لدعم الشركات العراقية والسعودية قريبا.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، أمس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق، أحمد الخطيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي، علي علاوي، يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار الماضي، اتفاقية تمويل صادرات بمبلغ 50 مليون دولار مع المصرف العراقي للتجارة، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة.