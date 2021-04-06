التقاضي الإلكتروني.. عقد أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية في محاكم ديوان المظالم

عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية.

جاء ذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنيًا، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

وتأتي هذه الخدمة التي وجه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الإلكتروني، تحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الإستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي.

وتم الإعداد لها بعد عددٍ من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قبل المتخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات.

يذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية – عبر الاتصال المرئي -؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة لمراجعة المحكمة.