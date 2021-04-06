توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل محرك سفينة

تعرضت ناقلة وقود إيطالية مارة في قناة السويس لمشكلة في المحرك مما تسبب في وقف حركة الملاحة في القناة اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج”، ذكرت وكالة “شرف” للشحن في مذكرة للعملاء أن محركات السفينة كانت تعاني من مشكلات مما تسبب في عرقلة حركة الملاحة.

وأوضحت الوكالة المسؤولة عن عمليات العبور في القناة أن هيئة قناة السويس اتخذت قرارًا فوريًا وحاولت إخراج السفينة باستخدام القاطرات.

ويأتي ذلك الحادث، عقب حادث جنوح السفينة العملاقة “إيفرجيفن” والذي تسبب في توقف حركة الملاحة في القناة في الثالث والعشرين من مارس.