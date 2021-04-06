“سابك” تختار “HSBC” و”مورجان ستانلي” للطرح الأولي لوحدة للكيماويات

كشفت مصادر أن شركة “سابك” السعودية اختارت بنوك إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي من أجل الطرح العام الأولي لوحدة للكيماويات المتخصصة. بحسب ما نشرت “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصدران مطلعان إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اختارت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي للعمل على طرح عام أولي لأنشطة الكيماويات المتخصصة.

وكلفت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، الأهلي كابيتال في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.

وذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث أن أنشطة الكيماويات المتخصصة تدر حوالي ملياري دولار مبيعات سنوية لسابك.