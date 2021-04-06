إحالة قضايا جرائم الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة

وقع فضیلة الشیخ عبدالله بن ناصر المقبل وكیل النیابة العامة المساعد للتحقیق، وسعادة المهندس خالد بن إبراهيم السلطان نائب الرئيس لقطاع النقل السككي، الیوم الثلاثاء 24-8-1442هـ بمقر النیابة العامة في الریاض محضر اجتماع یتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها، وذلك بناء على التوجيهات من معالي النائب العام ومعالي وزير النقل.

وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك ، واتخاذ الإجراءات الأولیة في تلك القضایا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائیة ولائحتیھما التنفیذیة.