الخبر اليقين.. مسؤول أوروبي يؤكد صلة لقاح أسترازينيكا بحالات التجلط

قال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، إن هناك صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.

وأضاف كافاليري، في مقابلة مع صحيفة “إل مساجيرو” الإيطالية: “يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا”.

واستطرد: “باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتلقت وكالة الأدوية البريطانية حتى يوم 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي، وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وعلقت عدد من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.