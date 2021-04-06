“نجم” تطلق خدمة الواتساب في أنحاء المملكة كافة

ضمن استراتيجيتها للارتقاء بتجربة العملاء وتطوير خدمات التأمين على المركبات

أعلنت نجم لخدمات التأمين أنها قامت، في 26 مارس 2021، بتفعيل خدمة الواتساب لعملائها في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتوفير أفضل الخدمات لعملائها ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

وستتيح هذه الخدمة، في وقتٍ لاحق، لجميع المستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الحوادث المرورية من خلال حساباتهم الشخصية على تطبيق واتساب، حيث سيتم ربطهم مباشرة بنظام الرد الآلي (chatbot) من “نجم”. ومن خلال هذا النظام، سيتمكن العملاء من الإبلاغ عن أي حادث مروري في أقل من دقيقتين. هذا، إلى جانب الاستفادة من خدمة تحديد الموقع التي يوفرها تطبيق واتساب، الأمر الذي يمكّن أخصائي تحديد المسؤولية من معرفة موقع الحادث بدقة والوصول إليه سريعاً. وستعمل “نجم” على تطوير هذه الخدمة وتوسعة نطاقها كي تشمل جميع خدمات “نجم” المؤتمتة بما يتيح للمستخدمين تسجيل الشكاوى والاستعلام عن الخدمات وطلبها وإرسال الاستفسارات والحصول على إجابات حولها كما هو متاح من خلال منصات نجم الرقمية.

وأوضحت شركة نجم أن تطبيق الواتساب بات خيار التواصل المفضل لدى مليارات من المستخدمين حول العالم، إذ ستوفر هذه المنصة الفورية لشركة نجم فرصة فريدة لتعزيز شمولية الخدمات المقدمة، وبالتالي توسيع نطاق انتشارها على امتداد المملكة. وتأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية نجم لتعزيز تجربة سائقي المركبات في المملكة مع خدمات التأمين وترسيخ الثقافة التأمينية من خلال البناء على القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الشركة في مجال خدمة العملاء وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت “نجم” أن توسيع نطاق الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء، والتي تشكل حالياً 95 في المئة من إجمالي الخدمات، يأتي ضمن ركائز استراتيجية “أساس” التي تعمل نجم على تطبيقها، وتمثل مرتكزاً لتحقيق مستهدفات الشركة رؤية المملكة 2030 لناحية تسريع وتيرة التحوّل الرقمي الشامل للارتقاء بجودة الخدمات. كما أن خطة الشركة المستقبلية تشمل الترقية إلى نظام ذكاء الأعمال للرد الآلي، الذي يقوم بتحويل البيانات الأولية الواردة من المحادثات مع العملاء إلى تحليل إحصائي دقيق يتم توظيفه في تطوير عمليات الشركة. وفي موازاة ذلك، تخطط “نجم” لإنشاء إدارة مركزية لخدمة العملاء تضم جميع شركات التأمين على المركبات.

ومن خلال دورها الرئيسي في تطوير منظومة التأمين على المركبات في المملكة، تحرص شركة نجم على دعم جميع شركات التأمين في المملكة من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تمكّن هذه الشركات من البقاء على تواصل مع عملائها على مدار الساعة وخدمتهم بأفضل السبل.