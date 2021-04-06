نيويورك تايمز: شهادات تكشف فضائح بالجملة في البرلمان الأسترالي

قال صحيفة نيويورك تايمز إن البرلمان الأسترالي شهد انتهاكات أخلاقية طالت رجال السياسة.

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة فقد كشفت النائبة في البرلمان الأسترالي جوليا بانكس عن جملة من الفضائح التي شهدها البرلمان.

ووصفت جوليا بانكس هذه المؤسسة بأنها “مكان العمل الأكثر خطورة في البلاد”.

وكان برلمان أستراليا قد شهد مؤخرا فضيحة اغتصاب الموظفة التشريعية السابقة بريتاني هيجينز، داخل مكتب وزير الدفاع منذ 6 أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن النائبة بانكس ذكرت عن فضائح الرجال في البرلمان أنها كانت تشم رائحة الكحول أثناء ممارسة عملية التصويت.

وواصلت في كشف الفضائح: إن رجال السياسة عامة لا يعتذرون عن التقليل من شأن النساء أو نشر الشائعات الجنسية، حيث يعامل الكثير منهم الموظفات المبتدئات كدمى.

وبسبب الفضائح يواجه التحالف المحافظ بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون يواجه الآن رد فعل عنيفا، أدى إلى خفض أرقام الاستطلاعات حوله.