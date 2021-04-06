الأمن الكويتي يحبط شحنة مخدرات قادمة من إيران

تمكن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل بالكويت، من إحباط محاولة تهريب 63 كيلو غرام من مادة الحشيش.

وكان مهربان إيرانيان قد حاولا إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن المنظومة الرادارية رصدت زورقا مخالفا داخل المياه الإقليمية،جنوب جزيرة بوبيان.

وأضافت أنه تم ملاحقته من قبل دوريات خفر السواحل، وعندما شعر المتهمان بالخطر، حاولا الهرب وإلقاء المخدرات في المياه.

وقد تمكنت قوات خفر السواحل من ضبطهما، ومصادرة المواد المخدرة التي بحوزتهما، تحويلهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.