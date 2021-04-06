مواطن يمني يحرق نفسه بعد فشله في استعادة نجله المعتقل من مليشيا الحوثي

انتشر مقطع فيديو مؤثر لمواطن يمني أقدم على إضرام في نفسه، بعد فشله في استعادة نجله المعتقل من مليشيا الحوثي.

وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عى الواقعة قائلا : ” المشهد المؤلم لأحد المواطنين في مدينة إب وهو يحرق نفسه في أحد شوارع المدينة بعد أن فشلت كل محاولاته استعادة نجله الذي اعتقلته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، يجسد الوضع المأساوي الذي بات يعيشه الملايين من اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا”.

وأضاف أن مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والتنكيل بالمعارضين، وتلفيق التهم لعامة المواطنين، وابتزازهم وإخضاعهم، كخطوة لاستدراجهم والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

كما وصف تصريحات قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن تبادل كامل للأسرى حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي وتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقية أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة.