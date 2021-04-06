الخارجية الأمريكية توضح حقيقة إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

نفت وزارة الخارجية الأمركية،اليوم، إمكانية وجود مباحثات مباشرة مع إيران في الوقت الحالي.

و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية:” سيكون هناك محادثات قاسية مع إيران في المرحلة المقبلة

و أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تستبعد خوض مباحثات مباشرة مع إيران في المدى المنظور

وأكد أن الولايات المتحدة لا نتوقع اختراقًا كبيرًا قريبًا في المباحثات غير المباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي

و أكد على رفض بلاده الدعوات لخطوة أحادية أميركية ما لم تبادر إيران بخطوات مماثلة

جاء ذلك تعليقا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضحت الخارجية الأمريكية أن الوفد الأميركي يأمل بمغادرة فيينا برؤية واضحة لخريطة طريق للعودة للاتفاق النووي