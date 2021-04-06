اعتبارا من عيد الفطر .. البحرين تتخذ قرارا حاسما بشأن من لم يتلق لقاح #كورونا

قرتت مملكة البحرين اتخاذ قرارا حازما و حاسما بشأن من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

و قال المستشار الاعلامي لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: البحرين تتخذ قرارات تؤكد

التطعيم هو الحل اعتبارا من يوم عيد الفطر ..لن يسمح لغير المتطعمين من الحصول على الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وبرك السباحة.

دور السينما الداخلية وصالات العرض و«السبا» ومراكز الترفيهية وصالات المناسبات حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.