  بعد تسريب بيانات أكثر من ٥٣٣ مليون .. مالك فيسبوك يخدعنا جميعا

سادت عبارات وتعليقات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تسريب ملايين البيانات لمستخدمي فيسبوك.

التسريبات كشفت تسريب رقم هاتف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والذي تبين أنه يستخدم تطبيق “سيجنال الأكثر أمانا”.

وجاء مضمون العبارات الساخرة : ” بعد تسريب بيانات أكثر من ٥٣٣ مليون مستخدم في فيسبوك.. تم تسريب رقم هاتف الرئيس التنفيذي لفيسبوك وتم اكتشاف بأنه يستخدم تطبيق سيغنال .. يعني مالك الواتس اب بنفسه يستخدم سيجنال لمزيد من الخصوصية” .

يذكر أنه تم تسريب بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الإنترنت قبل أيام.

وشمل التسريب 106 دول، و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة، و11 مليون مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند.

كما شملت المعلومات المسربة البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء الكاملة للمشتركين وتواريخ الميلاد والسير الذاتية.