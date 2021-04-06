الصحة الكويتية : لن نستورد  اللقاح الروسي بدون اعتماده عالميا

قالت وسائل إعلام كويتية إن وزارة الصحة تكثف جهودها لمتابعة اللقاحات الجديدة من ناحية، والتنسيق مع شركات اللقاحات المعتمدة لتوفير المزيد من الجرعات من ناحية أخرى.

وحول عدم اعتماد أو ترخيص لقاح «سبوتنيك V» الروسي في البلاد، نقلت عن مصادر مطلعة أنه رغم استخدامه بدول أخرى، فإن كل اللقاحات تتم دراساتها بصورة دورية من قبل لجنة لقاح كورونا بوزارة الصحة، كما أن اللقاح المذكور لم يعتمد من المنظمات الصحية العالمية المتخصصة.

وأضافت أن الوزارة لن تستورد أي لقاحات لم تنشر دراسات حول تجاربها السريرية بشكل واضح وعلمي.

وشددت على أن موجة التفشي الوبائي الثانية في الكويت ودول الخليج فرضت اتخاذ إجراءات الحظر والإغلاق قبل فترة، لا سيما مع قرب بداية شهر رمضان، مع توقعات باستمرارها في أيام عيد الفطر.