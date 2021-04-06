في مباراة القمة بين “ليفربول- ريال مدريد”وقعت المفاجأة.. تعرف على التفاصيل

في الوقت الذي التقى فيه أشهر ناديين في أوربا لكرة القدم ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، أقيمت المباراة في الرديف بالعاصمة الإسبانية.

المباراة أقيمت بين الناديين الكبيرين على الرديف الخاص بمدريد دون توجيه أية انتقادات، بالرغم من شهرة الناديين، وكثرة عشاقهما.

إقامة المباراة بين أكبر ناديين في أشهر بطولة أوربية على ملعب الرديف، أعاد للأذهان موجة الانتقادات التي تطال المبارايات التي تقام بين الأندية على رديف الجوهرة، حيث توجه سهام النقد إلى المنشآت السعودية.

يأتي هذا في الوقت الذي أقيمت فيه أقوى مباراة بين أكبر ناديين في أقوى بطولة أوربية على الرديف ، ومرت بدون انتقادات.

وحول تفاصل المباراة فقد نجح ريال مدريد في السيطرة على الكرة بمنطقة وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء بالتزامن مع محاولات من ليفربول للاعتماد على التمريرات السريعة والهجمات المرتدة.

وجاء التهديد الأول في اللقاء بعد مرور 12 دقيقة لصالح ريال مدريد بعد انطلاقة من ميندي في الجانب الأيسر، ليحول كرة عرضية لعبها فينيسيوس بالرأس لكنها مرت أمام القائم الأيسر لأليسون.

وفي التفاصيل أيضا فقد وصل ريال مدريد إلى الهدف الأول في اللقاء بعد مرور 27 دقيقة عن طريق فينيسيوس الذي تسلم تمريرة طولية من كروس، ليتسلمها خلف باباك وينطلق نحو المرمى مصوبًا كرة أرضية في شباك أليسون.

ووقع ألكسندر أرنولد في خطأ كارثي بإعادة كرة بالرأس إلى أليسون، لتتوجه تمريرته إلى أسينسيو الذي بات في وضعية انفراد تام بالمرمى ليتلاعب بأليسون ويصوب كرة في الشباك الخالية معلنًا ثاني أهداف الريال في الدقيقة 37.

وقد أدرك محمد صلاح هدف تقليص الفارق لليفربول في الدقيقة 51 من اللقاء بعدما تلاعب جوتا بالثنائي ميليتاو ومودريتش، لترتطم الكرة بالبرتغالي وتتهادى للمهاجم المصري الذي سددها في شباك كورتوا بنجاح.