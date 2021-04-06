قينان_الغامدي : معظم معلمي المملكة لم يقرأوا كتابا واحدا

فاجأ الكاتب الصحفي قينان الغامدي، اليوم (الثلاثاء)، مجددا معلمي المملكة بتصريح أثار جدلا واسعا، مشيراً إلى قلة القراءة عند معظم من يعرفهم من المعلمين.

وأكد الغامدي، المعلم السابق قبل أن يتجه للعمل الصحفي، في لقاء مع برنامج “ياهلا” الذي تبثه “روتانا خليجية”، أن معظم المعلمين لم يقرأوا كتابا واحدا أو حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمهم.

وقال إن عددا قليلا جداً من معلمي المملكة يثقفون أنفسهم بالقراءة في المجالات المتنوعة من أدب وتاريخ وغيرهما، مشيراً إلى أن ذلك لا علاقة له بأدائهم الوظيفي الممتاز.

وتابع الغامدي بأنه في نفس الوقت الذي كان يثقف نفسه قبل تركه العمل في التعليم، كان زملاؤه منهمكين في لعب البلوت ولا يقرأون؛ لا في التخصص ولا في الثقافة العامة.

و أثار تعليق الغامدي حالة من الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض و مؤيد و عبر الكثيرين عن عدم موافقتهم على هذا التصريح رافضين تعميمه على معلمي المملكة.