“ليفربول- ريال مدريد” أقيمت على الرديف .. والانتقادات من نصيب مبارايات رديف الجوهرة

في الوقت الذي التقى فيه أشهر ناديين في أوربا لكرة القدم ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، أقيمت المباراة في الرديف بالعاصمة الإسبانية.

المباراة أقيمت بين الناديين الكبيرين على الرديف الخاص بمدريد دون توجيه أية انتقادات، بالرغم من شهرة الناديين، وكثرة عشاقهما.

إقامة المباراة بين أكبر ناديين في أشهر بطولة أوربية على ملعب الرديف، أعاد للأذهان موجة الانتقادات التي تطال المبارايات التي تقام بين الأندية على رديف الجوهرة، حيث توجه سهام النقد إلى المنشآت السعودية.

يأتي هذا في الوقت الذي أقيمت فيه أقوى مباراة بين أكبر ناديين في أقوى بطولة أوربية على الرديف ، ومرت بدون انتقادات.