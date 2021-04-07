عاجل… إصابات كورونا حول العالم تتخطى 133.3 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد 19 ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليونا و34 ألفا و420 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و886 ألفا و246 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و289 ألفا و168 حالة.

الهند تسجل 115736 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و630 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.80 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 166177 وفاة.

ألمانيا تسجل 9677 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و910445 حالة بعد تسجيل 9677 إصابة جديدة.

وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77401 بعد تسجيل 298 وفاة جديدة.

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90341 ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.