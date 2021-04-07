الوزراء يمنح الموافقة لفتح فرع لـ”بنك مصر” في المملكة

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال مجلس الوزراء، في بيانه أمس الثلاثاء، إنه وافق على منح رخصة لـ”بنك مصر” لفتح فرع في المملكة.

ومن أبرز القرارات التي انتهى إليها المجلس، تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

إلى جانب الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة “المجتمع السياحي”، وتفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، تمت الموافقة أيضاً على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.