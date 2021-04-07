102826 مستفيداً من خدمات مراكز “تأكد” في الطائف

قدّمت مراكز (تأكد) في الطائف خدماتها لـ102826 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز (تأكد) خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، وتوجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات.

حيث تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.