اردوغان يحاكم 500 تركي بتهمة التورط في انقلاب 2016

من المتوقع أن تصدر محكمة تركية، اليوم الأربعاء، أحكاماً ضد 497 متهماً بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وبدأت المحاكمة في أكتوبر 2017 وشهدت 243 جلسة استماع. ومن بين المتهمين جنود سابقون في الحرس الرئاسي، حسب وكالة الأنباء التركية.

ويطالب الادعاء بالسجن المؤبد لـ90 متهماً، وأحكام بالسجن المطول لآخرين. وتنحي أنقرة باللائمة على الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في تدبير العملية الفاشلة.

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف وفصلت أكثر من 100 ألف من الخدمة العامة منذ محاولة الانقلاب، منهم 21 ألفاً من القوات المسلحة وحدها.