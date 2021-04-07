كلوب المحبط يعترف بالأخطاء وبركان “الملكي” الهجومي

شعر مدرب ليفربول يورغن كلوب، بالاستياء من أداء لاعبيه بعدما ظهروا بشكل متواضع خلال الخسارة 1-3 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امس الثلاثاء.

وأخطأ دفاع ليفربول في مناسبتين في الشوط الأول، ليسمح للجناحين فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو بالتسجيل مرتين ويتقدم فريق المدرب زين الدين زيدان 2-0 قبل الاستراحة.

وقلص محمد صلاح الفارق وسجل هدفاً مهماً خارج الأرض في بداية الشوط الثاني من التسديدة الوحيدة لفريقه على المرمى، لكن الدفاع الضعيف سمح لريال بدخول منطقة الجزاء والتسجيل مجددا بواسطة فينيسيوس.

وقال كلوب للصحافيين “جعلنا الأمور سهلة جداً على المنافس. إذا أراد الفريق الوصول إلى قبل النهائي، فيجب أن ينال الأحقية في ذلك. لم نفعل ذلك الليلة خاصة في الشوط الأول. الشيء الجيد الوحيد الذي أستطيع قوله بعيداً عن الهدف، إن هذا الشوط الأول فقط من المواجهة”.

وإلى جانب التحسر على الافتقار للتركيز، شعر كلوب بالإحباط بسبب تفريط فريقه في الكرة كثيراً، ما جعله يتدخل ويقرر إشراك تياغو ألكانتارا بدلاً من نابي كيتا بين الشوطين.

وقال المدرب الألماني لا يمكن الدفاع أمام سرعة لاعبي ريال مدريد عندما نمنح المنافس الكرة في لحظات خاطئة.

إذا فقدت الكرة في التوقيت السليم فيصبح الأمر مقبولاً. فقدنا الكرة كثيراً جداً. نحن لم نلعب بالشكل الجيد الكافي حتى نتسبب في مشكلات أكبر لريال مدريد”.

لكن كلوب لا يزال يتمسك بالآمل قبل استضافة مباراة الإياب في أنفيلد الأسبوع المقبل بسبب هدف صلاح.

وأضاف : لم نستحق الكثير عما تحقق، لكن من الجيد تسجيل الهدف وتقديم أداء الشوط الثاني. هذا يمنحنا الأمل.