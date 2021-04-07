جامعة_بيشة تعفي أبناء الشهداء ومصابي الواجب من الرسوم الدراسية

نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي عن بُعد اليوم الأربعاء (25 شعبان 1442هـ) الاجتماع السابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د.محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة الجلسة بكلمة رفع خلالها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وإنهاء مؤسسات التعليم الجامعي الاختبارات قبل بداية اجازة عيد الفطر، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة على أبناء الوطن وبناته، إذ تضع مصلحة الوطن والمواطن أولوية دائمة.

مضيفًا أن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر يعزز جهود المملكة محليًا وعالميًا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها، بهدف الحفاظ على صحة الإنسان. منوهًا بتوجيه معالي وزير التعليم القاضي بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم في مختلف إدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني في ضوء التوجيهات السامية حرصًا على سلامة منسوبي التعليم للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

عقب ذلك بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي انتهى فيها إلى إقرار التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام الحالي والعام المقبل، وإعفاء أبناء الشهداء ومصابي الواجب من الرسوم الدراسية في برامج الجامعة ذات الرسوم، وتطوير مقررات متطلبات الجامعة ومسارات السنة الأولى، وفصل مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية إلى مجلتين: مجلة جامعة بيشة للعلوم التربوية-مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية مع إنشاء مجلة جامعة بيشة للعلوم.

واعتمد المجلس تحديث خطة ماجستير الأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وتوصيف مقرر الإبداع والتغيير الحضاري بكلية الآداب، واعتماد عدد من البرامج وهي: برنامج الدبلوم العالي في علوم الحاسب بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج الدبلوم التطبيقي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية لفئة الصم.

برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج بكالوريوس الكيمياء الصناعية بكلية العلوم، برنامج بكالوريوس الآثار والسياحة بكلية الآداب، وبرنامج بكالوريوس علم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وبرنامج بكالوريوس القانون بكلية الأعمال.