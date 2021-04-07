أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف اليوم الأربعاء، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا.

وقال هدف عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا»، مضيفًا «سهلنا عليك .. التسجيل دون الحاجة إلى رابط تفعيل».

ويغطي برنامج “وصول” مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.