عمر السومة يخضع لفحص طبي لحسم موقفه

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، السوري عمر السومة، سيخضع اليوم الأربعاء، لفحص طبي لحسم إمكانية مشاركته في مباراة الفريق أمام الرائد.

وكشفت مصادر أن السومة سيجري الفحوص الطبية اليوم في عيادة النادي للوقوف على إمكانية تواجده، ضمن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الرائد غداً الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت المصادر نفسها أن الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركة السومة في مباراة الغد، حيث بدأ في الأسبوع الجاري فقط تدريبات الركض حول الملعب.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الأهلي المركز السابع في الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.