إثيوبيا: ملء سد النهضة في موعده رغم الاعتراضات

أعلنت الحكومة الإثيوبية الاستمرار في خططها لملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي رغم اعتراض مصر والسودان، بعد فشل آخر محاولة للتفاوض على حل للخلاف على مياه نهر النيل.

وأكدت حكومة أديس أبابا في بيان اليوم الأربعاء “ملء سد النهضة للعام الثاني كما هو مخطط”.

وأضاف البيان “عرضت إثيوبيا توفير معلومات عن ملء السد، والمواقف الرافضة قبل إبرام اتفاق ليس لها أساس قانوني وتتنافى مع حق إثيوبيا الكامل في الاستفادة من مواردها الطبيعية”.

يأتي ذلك بعد فشل آخر جولة للتفاوض بين الأحد والثلاثاء الماضيين في كينشاسا برعاية الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي التي تتولاها الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر مصر النيل قضية “أمن قومي”، لأنه يشكل مصدر 95% من مياهها العذبة.