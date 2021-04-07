“المركزي”: ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 11.4 مليار ريال

ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 3 ابريل 2021 بنسبة 29% لتصل إلى 11.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.82 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، مسجلا أعلى قيمة أسبوعية منذ بدء رصد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في مايو 2020.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 101.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.