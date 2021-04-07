ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  183.67 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، لتسير في اتجاه معاكس للأسعار العالمية المتراجعة.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.9 ريال (55.79 دولار)/ مقابل 209.18 ريال (55.78 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 183.67 ريال (48.98 دولار)، مقابل 183.03 ريال (48.81 دولار)، أمس.

وزاد جرام الذهب عيار 18 إلى 157.43 ريال (41.98 دولار)، مقابل 156.89 ريال (41.84 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 122.44 ريال (32.65 دولار)، مقابل 122.02 ريال (32.54 دولار)، أمس.