إجراءات كورونا تغلق حراج الطيور بجدة

أعادت أمانة محافظة جدة إغلاق ساحات حراج الطيور بسوق الأنعام المركزي حتى إشعار آخر، وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وتكرار عدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي سالم البشري أن أعمال الإشراف والرقابة على السوق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية شملت عدم السماح للدخول إلى السوق إلا بعد معاينة الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة.