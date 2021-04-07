قبل دخولها المملكة.. “الغذاء والدواء” تحدد أسباب فسح المنتجات والشحنات الشخصية

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أنه يشترط فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها لضمان سلامتها من خلال تطبيق الاشتراطات وللتأكد من الكمية المستخدمة.

وخلال إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر حددت أسباب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها المملكة، وذلك لتطبيق الاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضي، إضافة إلى التأكد أن الكمية للاستخدام الشخصي وليست لأغراض تسويقية.

يشار إلى أن الآلية المحدّثة للفسح المركزي تدعم مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات بما يواكب رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مستوى ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

كما تهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع “الجمارك” لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال الوجود في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.