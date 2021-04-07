تنفيذ المشاريع دون تمويل حكومي.. الإسكان: سنحقق متطلبات “شريك” ونتجاوزه

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، في مقابلة مع “العربية”، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونوه بأن الشركة الوطنية للإسكان قد نفذت 160 مخططا سكنيا.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان تسعى لتنفيذ المشاريع دون تمويل حكومي.

وردا على سؤال حول برنامج “شريك” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قال البطي ” سنحقق متطلبات “شريك” ونتجاوزه”.