السيسي يحذر إثيوبيا من المساس بحصة مصر في مياه النيل

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إثيوبيا من المساس بحصة مصر في مياه النيل، قائلا ” كل الخيارات مفتوحة”.

وقال السيسي ، خلال افتتاحه اليوم “مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية” بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة ، :”أقول لإثيوبيا لا تمسوا نقطة مياه هي من نصيبنا لأن الخيارات كلها مفتوحة أمامنا”.

وأضاف أن المفاوضات مع السودان حول السد مستمرة ، متابعا : “نحترم خطط التنمية في إثيوبيا لكن دون وقوع ضرر على مصر”.

وأضاف :”أتابع الرأي العام ومواقع التواصل وأرى أن هناك قلقاً تجاه ملف المياه، وبصراحة قلق الشعب مستحق ومشروع”، مضيفا: “يحق للشعب أن يقلق تجاه ملف المياه وأنا أيضاً أشعر بالقلق”.

وقال : “قلقكم مستحق ومشروع.. لكن يا ترى كل واحد قلقان على المية حريص على المية، أنا قلقت على المياه من 2011، مبقتش أرتاح ولا أقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى”.

وأكد على أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا، وتم احترام رغبة الشعوب في أن يكون لها شكلا من أشكال التنمية.