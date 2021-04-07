السودان: كل الخيارات مفتوحة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي

أكد وزير الريّ والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بالخرطوم، إن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرّض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر، مشيرا إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليارات متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة، في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب.

وشدد على موقف السودان الثابت الذي يدعو إلى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي ينبغي أن تفضي لاتفاق قانوني وملزم لجميع الأطراف وعدم التسويف بُغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا.

وأوضح أن السودان دعا إلى إشراك جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في إطار مجموعة وساطة رباعية برئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل توسعة قاعدة مشاركة الدول الصديقة من أجل تبيان خطورة الموقف الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق.

ونفى أن تكون إثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل.