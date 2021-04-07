القيادة تهنئ رئيس فيتنام بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس نجوين شوان فوك.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.