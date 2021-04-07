بينها أداء صلاة التراويح بالمنازل.. قرارات جديدة لمواجهة كورونا في قطر

أعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم، مجموعة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا، وحدد 9 أبريل الجاري موعدا للعمل بها حتى إشعار آخر.

وشملت إغلاق المتاحف والمكتبات العامة والمسارح ودور السينما ودور الحضانة وصالونات التجميل والحلاقة، وكذلك تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

وقرر استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، وعدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.

كما قرر عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، والسماح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، وكذلك منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

وكذلك تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.