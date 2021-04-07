الأمم المتحدة ترحب بخطة واشنطن إعادة تمويل وكالة أونروا

رحبت الأمم المتحدة بخطة واشنطن إعادة تمويل وكالة أونروا، وقالت إنها تأمل أن تتخذ دول أخرى القرار نفسه.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عودة تقديم مساعدات بـ 150 مليون دولار للفلسطينيين عبر الأونروا، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

قال مصدر بالكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس، اليوم ، باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر وكالة أونروا و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بإعلان سيصدر اليوم الأربعاء فحواه أن واشنطن ستستأنف أيضا المساعدة الأمنية للفلسطينيين.

وبذلك يتخذ بايدن خطوات للتراجع عما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.