الكويت..  تفاصيل ضبطية مخدرات جليب الشيوخ

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية، تفاصيل ضبطية 16 كيلو غراما من المواد المخدرة في منطقة جليب الشيوخ.

الضبطية قدرت قيمتها بحسب ما تداولته الصحف المحلية بنحو 250 الف دينار.

وفي التفاصيل أيضا فإن مقيما أسيويا جلب المواد المخدرة من دولة خليجية مرورا بدولة خليجية أخرى مجاورة في شاحنته التي كان يعمل عليها.

وكان مصدر أمني قد ذكر أن مقيما باكستانيا يقيم في منطقة جليب الشيوخ، تولى استلام المواد المخدرة من شخص سوري حيث يتم صرفها داخل البلاد على المتعاطين.

وأضاف أن المتهمين يعملان ضمن عصابة دولية تشكل شبكة منظمة منتشرة في أغلب دول الخليج، منوها أن السلطات الأمنية في البلاد خاطبت نظيرتها في الدولتين الخليجيتين لضبط باقي أفراد العصابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.