أنباء عن مقتل قائد الدرك في جبهة البوليساريو‎ في قصف للجيش المغربي

تناقلت صحف مغربية وجزائرية نبأ مقتل الداه البندير قائد سلاح الدرك بجبهة البوليساريو.

وبحسب ما تداولته الصحف فقد تم مقتل الداه البندير، خلال قصف جوي للجيش المغربي شرق الجدار الرملي الذي أقامه على حدود المملكة في الصحراء الغربية.

وكانت صحيفة الشروق الجزائرية نقلت عن مصادر عسكرية أن المسؤول لقي حتفه على حدود بلدة اتنويزكي جنوب المغرب ،فيما أصيب زميله محمد فاضل بريكة بجروح.

بينما ذكرت صحف مغربية عن مصادرها أن مقتل قائد درك جبهة البوليساريو تم إثر قصف جوي استهدفه إضافة لمجموعة أخرى كانت معه بمنطقة اكَديم الشحم.

وأضافت أن حصيلة القتلى أكبر من المصرح بها، منوهة أن الاستهداف كان عبارة عن رد على استفزازات كانوا يحضرون لها في المنطقة.

يذكر أن الداه البندير ينحدر من قبيلة الركيبات السواعد، وتخرج من مدرسة شرشال العسكرية بالجزائر.

كما سبق له أن تولى منصبا عسكريا ،قبل أن يتم تعيينه قائدا للدرك.