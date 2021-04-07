«انتقام وتأديب».. إسرائيل أبلغت أمريكا بضرب السفينة الإيرانية

في تطورات المشهد عن حادث الهجوم على السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر، كشف مسؤول أميركي لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوجيهها ضربة للسفينة الإيرانية “سافيز” في البحر الأحمر .

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي – رفض ذكر اسمه- فإن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه انتقام من الضربات الإيرانية السابقة للسفن الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصريح بعد نفى مسؤولين أميركيين مسؤولية واشنطن عن الهجوم على السفينة الإيرانية.

بينما ذكرت صحيفة عبرية أن الحادث يأتي بعد ضربتين لسفن إسرائيلية في المنطقة وتقارير عن عشرات الضربات السابقة التي نفذتها إسرائيل وإيران على السفن البحرية لبعضهما البعض في مواقع بحرية متنوعة بالخليج العربي والبحر المتوسط.

وأضافت أنه في أواخر الشهر الماضي، ورد أن صاروخا إيرانيا أطلق على سفينة إسرائيلية بين الهند وسلطنة عمان، مما أدى إلى إصابة السفينة وإلحاق الضرر بها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء وقوع الهجوم قد أقرّ اليوم بواقعة استهداف السفينة.

وذكر سعيد خطيب زاده أن الانفجار وقع قرب سواحل جيبوتي قرابة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.